Воскресенье, 1 января, 2023
Татьяна Проводина

Встреча 2023 в мире: пиротехники установили два мировых рекорда

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Скриншот из видео на сайте ФАН

В Объединённых Арабских Эмиратах во время встречи нового 2023 года установлено два мировых рекорда Гиннесса. Рекорды принадлежат эмирату Рас-эль-Хайма: над водами Персидского залива сиял фейерверк из 670 дронов, который длился 12 минут.

Видео встречи Нового года в разных странах публикует Федеральное агентство новостей.

Одними из первых праздник встретили австралийцы. Главное шоу в Сиднее состоялось над мостом Харбор-Бридж и зданием оперы.

В Париже красочное шоу фейерверков сверкало над Триумфальной аркой. Световое и пиротехническое шоу в Белграде прошло на набережной Савы.

В Лондоне залпы салютов прогремели на берегах Темзы у колеса обозрения одновременно с ударами Биг-Бена.

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