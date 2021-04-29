Всплеск мошенничеств с авиабилетами зафиксирован в преддверии майских праздников

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В апреле появилось 50 фишинговых страниц по продаже выгодных авиабилетов, сообщили «Известиям» в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

Для сравнения, за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов, в январе 2021-го — девять, в феврале — пять, в марте — ни одного. В компании констатировали, что пик мошенничеств пришелся на последнюю неделю апреля, после объявления долгих майских праздников.

Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или представляют собой полностью самостоятельные страницы для подбора перелетов, пояснил замруководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев. Мошеннические порталы распространяются на первой позиции в поисковой выдаче в Яндексе или Google по запросам «купить дешевые авиабилеты».

Перед праздниками злоумышленники увеличивают свою активность, встраиваясь в новостную повестку. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Кроме того, нужно проверять адрес сайта, поскольку он может отличаться от оригинального одной буквой. Наконец, лучше не совершать онлайн-покупок на непроверенных ресурсах, — подчеркнул Каргалев.

В пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, майские праздники продлятся с 1 по 10 мая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Майская угроза: кибермошенники устроили атаку на решивших уехать в праздники