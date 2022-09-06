Всё светится, всё в мониторах: опубликовано видео из салона новых рязанских троллейбусов

Группа «Типичная Рязань» опубликовала видео из салона новых троллейбусов, поступивших в Рязань.

Автор записи отмечает, что внутри «всё светится, всё в мониторах». В кабину водителя поступает информация с камер и датчиков.

Напомним, Рязань закупила 10 троллейбусов «Адмирал».

Низкопольные троллейбусы «Адмирал 6281», по заявлению производителя, аналогов на российском рынке не имеют.

Машины оснащаются передовыми системами климат-контроля, USB-зарядками для гаджетов, системами видеоконтроля посадки-высадки пассажиров, мониторинга дорожной ситуации. Салон светлый, с просторными накопительными площадками.

Вместимость салона — 96 пассажиров, 33 места — сидячие. Троллейбус оборудован тремя дверями, на 80% состоит из российских комплектующих.