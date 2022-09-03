Рязань получит 10 новых троллейбусов с климат-контролем и зарядками для гаджетов

«ПК Транспортные системы» до 8 сентября изготовит для Рязани 10 троллейбусов «Адмирал». Об этом сообщает сайт предприятия.

Низкопольные троллейбусы «Адмирал 6281», по заявлению производителя, аналогов на российском рынке не имеют.

Машины оснащаются передовыми системами климат-контроля, USB-зарядками для гаджетов, системами видеоконтроля посадки-высадки пассажиров, мониторинга дорожной ситуации. Салон светлый, с просторными накопительными площадками.

Вместимость салона — 96 пассажиров, 33 места — сидячие. Троллейбус оборудован тремя дверями, на 80% состоит из российских комплектующих. Может развивать скорость до 70 километров в час.

Троллейбусы «Адмирал» произведены в Саратовской области на Энгельсском заводе электрического транспорта (входит в «ПК ТС»).