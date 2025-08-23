Всероссийский фестиваль биатлона пройдет в Рязанской области

24 августа на территории биатлонного комплекса «Алмаз» пройдут Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона».

Состязания проводятся Союзом биатлонистов России и Ассоциацией «Любительская спортивная лига биатлона» при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Рязанской области. Планируется, что в них примут участие порядка 200 человек.

Соревнования пройдут в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста и не имеющих спортивной квалификации. Запланированы масстарты на лыжероллерах в дисциплинах «Мастерс» и «Основная», а также «Кросс» бегом. Дистанции составят 7,5 км, 6 км и 5 км соответственно. На каждой из них будет по четыре огневых рубежа.

Возрастное ограничение 6+.