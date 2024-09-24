Вторник, 24 сентября, 2024

ВС РФ нанесли мощный удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от freepik

Российские войска нанесли мощный удар по местам дислокации ВСУ в городе Запорожье, сообщил утром 24 сентября РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Ранее стало известно о серии взрывов в Запорожье.

«Нанесён мощный удар по пунктам временной дислокации украинских боевиков в Запорожье. Подробности уточняются», — заявил Рогов.

По его словам, в городе украинская сторона сосредоточила склады с оружием и боеприпасами, а также развернула мощности для ремонта военной техники.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты голосования и продолжает обстреливать эту территорию.

В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, удерживается украинскими войсками.

С марта 2023 года временным административным центром области стал город Мелитополь.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

План капремонта домов в Рязанской области на 23 сентября выполнен на 19%

Русские войска начали штурм Угледара: ВСУ под угрозой окружения

Павел Малков назвал приоритеты работы Рязанской гордумы в осеннюю сессию

Зеленский: ближайшие месяцы станут ключевыми в украинском конфликте

Две собаки Дарьи Донцовой отравлены недоброжелателями: одна погибла, другую лечат

На федеральном ТВ рассказали о судьбе Андрея Монкура из Рязани, которого в детстве бабушка продала на органы

Рязанцам напомнили, что делать, если видишь беспилотник

Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на федеральных журналистов в Рязани

Обнародована программа празднования 129-летия Сергея Есенина в Константинове

В Рязани создают ещё один мурал на здании МКЦ

В Рязани на месте захоронения погибшего на СВО полковника Ульянова установили памятник

Брат погибшего в ДТП в Чучкове 17-летнего мотоциклиста рассказал о случившемся