ВС РФ нанесли мощный удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

Российские войска нанесли мощный удар по местам дислокации ВСУ в городе Запорожье, сообщил утром 24 сентября РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Ранее стало известно о серии взрывов в Запорожье.

«Нанесён мощный удар по пунктам временной дислокации украинских боевиков в Запорожье. Подробности уточняются», — заявил Рогов.

По его словам, в городе украинская сторона сосредоточила склады с оружием и боеприпасами, а также развернула мощности для ремонта военной техники.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты голосования и продолжает обстреливать эту территорию.

В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, удерживается украинскими войсками.

С марта 2023 года временным административным центром области стал город Мелитополь.