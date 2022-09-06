Вторник, 6 сентября, 2022
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Врио рязанского губернатора предложил оценить возможность снятия режима ЧС

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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков предложил профильным ведомствам проанализировать перспективы снятия режима ЧС, введенного в регионе из-за крупного лесного пожара.

Информация о крупном лесном пожаре в Рязанской области появилась в середине августа. Режим ЧС вводился в трех районах, а 22 августа власти сообщили о его введении во всей области. Дым и запах гари в разное время ощущались в Москве и нескольких граничащих с Рязанской областью регионах. Утром во вторник Малков информировал, что пожар полностью локализован, идет ликвидация тлеющих очагов.

«Провел заседание правительства Рязанской области. Обсудили ситуацию с лесными пожарами. За последнюю неделю проведена огромная работа. Пожар полностью локализован на всей площади, открытого горения не наблюдается. Ведется проливка водой отдельных участков. Предложил профильным ведомствам проанализировать текущую противопожарную обстановку и перспективы снятия режима ЧС», — написал Малков в своем Telegram-канале.

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