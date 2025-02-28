Время намазов на Рамадан в Рязани на 2025 год опубликовало ДУМ

Для мусульман наступает священный месяц Рамадан. В период Рамадана они соблюдают строгий пост. Руководитель Духовного управления мусульман Рязанской области Рашид Бултачеев на своей странице Вконтакте опубликовал график совершения намазов.

Рамадан у мусульман считается одним из пяти столпов ислама – одной из пяти священных основ религии для каждого верующего. Пост в Рамадан считается одним из самых строгих. Запрещён приём пищи и воды в светлое время суток – от сухура до ифтара. В этом году Рамадан продлится до 29 марта.