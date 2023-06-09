Врачи спасли 32-летнюю девушку с острой аллергией из-за татуажа бровей

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 32-летнюю девушку с острой аллергией из-за татуажа бровей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В Сергиево-Посадскую больницу бригадой скорой помощи была доставлена 32-летняя девушка с жалобами на сильный отёк и зуд в области бровей. Ей сделали татуаж бровей, а на следующее утро после процедуры брови выглядели как после химического ожога.

Когда отёк начал переходить на переносицу, она вызвала скорую. После проведённого осмотра врачи диагностировали женщине ангионевротический отёк в острой форме — это отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей.

— Такую реакцию обычно вызывают лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены или пыльца. В нашем случае аллергию спровоцировал пигмент, который содержался в краске. Такое состояние могло привести к тяжелой форме отека горла и дыхательных путей, вплоть до летального исхода. После двух дней детоксикационной и антигистаминной терапии пациентка чувствовала себя значительно лучше, — рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Марина Козлова.

На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.