Врачи назвали симптомы заражения южноафриканским омикрон-штаммом коронавируса

Медик из ЮАР перечислил некоторые симптомы, которые возникают у пациентов, заражённых COVID-19 «Омикрон», сообщает издание The Telegraph.

По словам доктора, признаки нового штамма заметно отличались от тех, что были раньше. В частности, пациенты жаловались на сильную усталость. Один из заболевших — 6-летний ребёнок — поступил с высокой температурой и учащённым пульсом.

Также отмечается, что таких «классических» симптомов коронавируса, как потеря вкуса и обоняния, медики не выявили.

Как уточняет газета Times of Israel, основная группа риска новой мутации ковида — это молодые люди в возрасте 20-30 лет. В медучреждения они поступают с заболеванием средней и тяжёлой степени.