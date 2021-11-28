0.4 C
Рязань
Воскресенье, 28 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Врачи назвали симптомы заражения южноафриканским омикрон-штаммом коронавируса

Александр Ильин

Медик из ЮАР перечислил некоторые симптомы, которые возникают у пациентов, заражённых COVID-19 «Омикрон», сообщает издание The Telegraph. 

По словам доктора, признаки нового штамма заметно отличались от тех, что были раньше. В частности, пациенты жаловались на сильную усталость. Один из заболевших — 6-летний ребёнок — поступил с высокой температурой и учащённым пульсом. 

Также отмечается, что таких «классических» симптомов коронавируса, как потеря вкуса и обоняния, медики не выявили.

Как уточняет газета Times of Israel, основная группа риска новой мутации ковида — это молодые люди в возрасте 20-30 лет. В медучреждения они поступают с заболеванием средней и тяжёлой степени. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,839ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать