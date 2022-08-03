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Врачи и педагоги смогут бесплатно получить земельные участки в районах Рязанской области

Врачи и педагоги смогут бесплатно получить земельные участки в сельской местности районов Рязанской области. Соответствующий законопроект единогласно одобрен на заседании правительства Рязанской области 2 августа.

Новый законопроект подразумевает возможность предоставления врачам и педагогам участков сроком на шесть лет под индивидуальное строительство и ведение подсобного хозяйства там, где они работают. Как отметил врио губернатора Рязанской области Павел Малков, таким образом можно поддержать молодых специалистов, работающих на селе.

Инициатива появилась в ходе рабочей поездки в Клепиковский район. Глава региона попросил коллег из районов совместно с областными депутатами детально проработать новый механизм поддержки. Он может стать хорошим инструментом стимулирования молодых специалистов.

Новый законопроект планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Рязанской областной Думы.

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