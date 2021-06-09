Врачей освободят от уголовного наказания за утерю обезболивающих

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий наказание для врачей за потерю по неосторожности наркотических и психотропных средств. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Медицинские работники освобождаются от ответственности, если их действия не причинили вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт утери медикаментов должен быть зафиксирован специальной комиссией.

Речь идёт именно об уголовном преследовании, дисциплинарная и материальная ответственности остаются.

Закон имеет обратную силу.