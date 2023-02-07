Любовь Кусакина — специалист консультационно-поликлинического отделения Рязанской больницы имени Семашко, врач-сурдолог высшей категории рассказала, чем опасны отиты.

Обычно в холодное время года отмечается сезонное повышение заболеваемости различными видами респираторных инфекций и рост числа обращений с жалобами на воспаление носоглотки и боли в ушах.

Главной причиной развития этих заболеваний специалисты считают переохлаждение.

Пациенты указывают на заложенность носа и ушей, на ощущение зуда в глубине слухового прохода, периодически возникающего шума «как в морской раковине», жалуются на прокалывающие боли.

Все эти признаки — серьёзная причина срочно обратиться к специалисту.

Врачи предупреждают: если не соблюдать тепловой режим и не начать лечение вовремя — состояние может ухудшиться. Могут появиться ноющие, потом очень интенсивные стреляющие боли, сильная заложенность в ушах, гноетечение из уха, ухудшение функции слуховой нерва, проявляющееся снижением слуха, звоном в ушах, а иногда и головокружением; самое тяжёлое последствие — переход воспалительного процесса на мозговые оболочки (абсцесс мозга, менингит, тромбоз сигмовидного синуса), а это уже очень тяжёлые состояния, угрожающие жизни человека.

Обезопасить себя от таких патологий можно! Одеваться по погоде, помнить о том, что лёгкая одежа неуместна в зимний период. Наличие шапки, шарфа, перчаток, тёплой обуви и многослойности в одежде сбережёт тепло тела и сохранит здоровье.

Если всё-таки неприятность случилась и вы заметили у себя первые признаки и симптомы заболевания, обращайтесь к ЛОР-врачу по месту жительства незамедлительно. Остерегайтесь сильно сморкаться и заниматься самолечением: не торопитесь «продувать» уши, не промывайте нос (при этих манипуляциях жидкость или слизь из носоглотки попадает в слуховые трубы и вызывает ещё большую заложенность).

— Помните о том, что уши «любят тепло», старайтесь не допускать длительного пребывания на морозе, любого переохлаждения, избегайте сильного ветра и сквозняков, — отметила Любовь Кусакина.