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Пятница, 15 октября, 2021
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Врач рассказала, о каких заболеваниях говорят трещинки в уголках губ

Александр Ильин

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Врач-терапевт Екатерина Терентьева в беседе с «Пятым каналом» рассказала, признаками каких заболеваний могут быть трещинки в уголках губ.

По словам медика, ангулярный хейлит — так по-медицински называют эти трещины — обычно свидетельствует о размножении бактерий полости рта в условиях слабого иммунитета. Эта проблема часто возникает осенью и весной. 

В размножении патогенной микрофлоры часто виноваты стрептококки и грибки рода кандида. В первом случае человека беспокоят боль при движении рта, зуд, слюнотечение. Во втором — белый налёт. 

Эксперт отметила, что ангулярный хейлит может также говорить о заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете, нехватке витамина А и витаминов группы В и других недугах. Екатерина Терентьева подчеркнула, что если трещинки в уголках губ появляются регулярно, то нужно немедленно обратиться к врачу. 

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