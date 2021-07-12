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Понедельник, 12 июля, 2021
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Врач рассказала, как бороться с потливостью в жару

7info
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Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik рассказала о способах борьбы с повышенной потливостью в жару.

Потоотделение — естественный процесс, который помогает организму бороться с перегревом. В жару процесс активизируется, что доставляет людям много проблем.

Нагайцева советует уделять внимание гигиеническими мероприятиям — принимать душ утром и вечером. Подмышки лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать бактерии, которые живут на поверхности кожи. Вечером медик советует использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез, утром дезодорант, который маскирует запах.

Мужчина Юлия Нагайцева советует надевать носки из натуральных тканей, обувь из натуральной кожи. Против потливости ног используйте препараты с хлоридом алюминия, которые продаются в аптеках. Стопы и ладони обрабатывайте вечером.

Повышают потоотделение алкоголь, специи. Следите за питанием.

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