Врач предупредил об опасности пикников весной

- Advertisement -

Медик Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости об опасности, которые несут в себе весенние пикники.

Главной опасностью весенних пикников считается холодная земля. Всё может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы.

Дело в том, что весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается ещё долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться, — заявляет специалист. — Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития.

Тяжельников не советует россиянам возлагать в этом случае надежды на покрывала. Они не защищает от холода. В качестве подстилок врач советует использовать специальные туристические коврики. Также на пикниках стоит тепло одеваться и иметь с собой приспособления, которые смогут защитить от дождя.