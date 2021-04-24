Врач предупредил об опасности пикников весной

Медик Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости об опасности, которые несут в себе весенние пикники.
Главной опасностью весенних пикников считается холодная земля. Всё может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы.
Тяжельников не советует россиянам возлагать в этом случае надежды на покрывала. Они не защищает от холода. В качестве подстилок врач советует использовать специальные туристические коврики. Также на пикниках стоит тепло одеваться и иметь с собой приспособления, которые смогут защитить от дождя.