Врач объяснила, как вспышки на Солнце повлияют на самочувствие россиян

29 января на Солнце произошла мощная вспышка. Врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, как это повлияет на самочувствие россиян.
По словам специалиста, из-за вспышек меняется геомагнитная активность планеты, что сказывается на самочувствии людей.
Так, у страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы может повыситься уровень гормона стресса. У жителей России с нарушением коронарного и мозгового кровообращения резко возрастет риск инфарктов и инсультов.