Врач объяснила, как вспышки на Солнце повлияют на самочувствие россиян

29 января на Солнце произошла мощная вспышка. Врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, как это повлияет на самочувствие россиян.

По словам специалиста, из-за вспышек меняется геомагнитная активность планеты, что сказывается на самочувствии людей.

Так, у страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы может повыситься уровень гормона стресса. У жителей России с нарушением коронарного и мозгового кровообращения резко возрастет риск инфарктов и инсультов.

Повышенная солнечная активность приводит к ухудшению состояния у людей с хроническими заболеваниями всех систем органов и к увеличению количества депрессивных состояний, — предупредила врач.