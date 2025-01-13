Врач-эндокринолог Калошина рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Тем, кто стремится похудеть, крайне важно полноценно спать и уходить на покой вовремя. Всё дело в том, что в определённый временной период организм активно вырабатывает гормон, способствующий расщеплению жиров. Об этом РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

Так, людям, которые нацелены сбросить вес, важно спать не менее восьми часов и засыпать не позднее 23:00. В период с 23:00 до 01:00 вырабатывается гормон липаза, который участвует в процессе расщепления жиров, пояснила Калошина.

Кроме того, в период похудения крайне важно не пропускать завтрак. Калорийность его должна составлять около 35% от общего дневного рациона, заключила специалист.