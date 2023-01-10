Врач Ирина Спирина рассказала, как предупредить обморожение

В период морозов на большей части территории России заведующая поликлиникой №7 Химкинской областной больницы Ирина Спирина рассказала «Парламентской газете», как защититься от переохлаждения и не допустить обморожения.

Специалист отметила, что даже кратковременное переохлаждение может быть опасным для здоровья.

В первую очередь на холоде замерзают открытые участки тела — уши, нос, щёки, подбородок, пальцы рук и ног. Нарушается кровообращение, теряется чувствительность кожи и может случиться обморожение. Врач предупредила, что особому риску подвержены пожилые и люди с хроническими заболеваниями лёгких, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и другими. В мороз им лучше свести время пребывания на улице к минимуму. Переохлаждение снижает защитные силы организма, открывая путь вирусным инфекциям. При ослаблении иммунитета также может обостриться любое хроническое заболевание.

Морозы представляют опасность и для маленьких детей: у них ещё не сформировалась система терморегуляции, – предупредила эксперт. При температуре ниже минус 10 градусов с детьми до 7 лет гулять нежелательно, а с новорождёнными — категорически не рекомендуется.

Важно носить одежду по погоде и тёплую водонепроницаемую обувь, лучше со стельками, – отметила врач. Несколько слоёв свободной одежды согреют эффективнее всего. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши, также нужен шарф. До выхода на улицу лицо и руки стоит смазать жирным защитным кремом.