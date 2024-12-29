Врач Ирина Баранова рассказала о пользе холодца

Врач-терапевт, дерматолог, к. м. н., Ирина Баранова в своём телеграм-канале рассказала о пользе холодца.
Специалист назвала холодец источников натурального коллагена. Коллаген — это ключевой белок, который обеспечивает упругость кожи, здоровье суставов и крепость соединительных тканей.
Также в продукте содержатся полезные аминокислоты. Среди них: глицин, пролин, аланин. Эти аминокислоты помогают организму восстанавливаться после физических нагрузок, укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие.
Холодец готовят на основе костей и хрящей, которые при долгом варении выделяют кальций, магний, фосфор и другие минералы. Эти элементы необходимы для здоровья костей и профилактики остеопороза.
Благодаря желатину, содержащемуся в холодце:
— Улучшается смазка суставов, что снижает их изнашиваемость.
— Укрепляются ногти и волосы, которые становятся более крепкими и блестящими.
Кроме того, холодец стимулирует работу печени за счёт содержания глицина, который помогает организму справляться с токсинами. Он также помогает укреплять иммунитет.