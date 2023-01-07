Суббота, 7 января, 2023
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Врач-иммунолог объяснила, при каких условиях человека госпитализируют с гриппом

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Изображение flockine с сайта Pixabay

Человека, заразившегося гриппом, могут госпитализировать из-за развития таких осложнений, как кровохаркание, боль в грудной клетке, длительная повышенная температура. Об этом порталу URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Само по себе заражение гриппом не является показанием к госпитализации. Должны появиться осложнения, например, начало двусторонней пневмонии, отмечает специалист.

Обычно пациента госпитализируют не менее чем через пять дней после начала заболевания, но бывают случаи, когда осложнения развиваются быстрее.

Такое происходит у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих от тяжёлых хронических заболеваний, онкологии, тяжёлой формы сахарного диабета, ВИЧ.

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