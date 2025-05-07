Врач-дерматолог рассказала, как распознать опасные родинки

Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи, способный развиваться стремительно. Врач-дерматолог Зарема Омарова рассказала изданию «The day», на какие симптомы стоит обратить внимание и кому особенно важно регулярно следить за их изменениями.

Кто в группе риска?

Обладатели светлой кожи (I–II фототип)

Чем меньше меланина, тем выше чувствительность к ультрафиолету и риск перерождения клеток.

Люди с большим количеством родинок

Особенно опасен синдром диспластического невуса — состояние, при котором постоянно появляются новые образования, склонные к патологическим изменениям.

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Те, у кого в семье были случаи меланомы

Наследственность увеличивает вероятность злокачественного перерождения.

Люди старше 40 лет

С возрастом иммунитет слабеет, а риск онкологических процессов возрастает.

Пациенты с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом

Длительные воспаления, аутоиммунные процессы и приём иммуносупрессоров могут спровоцировать перерождение клеток.

Как часто нужно проверяться?

Если у вас много родинок, советуют обращаться к врачу не менее чем раз в 6–12 месяцев. Самостоятельно проводить осмотр родинок на теле рекомендуют раз в полгода.

Где чаще всего появляются опасные родинки?

У женщин, как правило, меланома обнаруживается на ногах, особенно голенях. У мужчин опасные родинки находят в большинстве случаев на спине.

Особое внимание необходимо уделить родинкам, которые травмируются одеждой, обувью и украшениями.

Главные признаки опасной родинки

Основные признаки опасной родинки можно запомнить по слову«АККОРД»— это аббревиатура ключевых симптомов меланомы:

А — Асимметрия Если одна половина родинки отличается от другой.

К — Края неровные Рваные, размытые или зубчатые контуры.

К — Кровоточивость или корочки Появление трещин, выделение сукровицы.

О — Окраска неравномерная Вкрапления чёрного, синего, красного или белого цвета.

Р — Размер более 5–6 мм Чем крупнее образование, тем выше риск.

Д — Динамика изменений Если родинка растет, чешется, болит или меняет структуру — это тревожный сигнал.

Как защититься от меланомы?

Избегайте активного солнца с 11:00 до 16:00.

Используйте крем с SPF 30+ (даже в городе).

с 11:00 до 16:00. Не злоупотребляйте солярием — это доказанный фактор риска.

— это доказанный фактор риска. Будьте осторожны в отпуске — у экватора UV-излучение в разы агрессивнее.

Врач отметил, что даже с солнцезащитным кремом ультрафиолет накапливается в коже, поэтому защита должна быть комплексной: головные уборы, закрытая одежда, держаться в тени.

Меланома — не приговор, если обнаружить ее на ранней стадии. Регулярный осмотр у специалиста и внимание к изменениям родинок помогут сохранить здоровье. Если у вас появились сомнения относительно родинки, покажите ее врачу.