Врач-дерматолог рассказала, как распознать опасные родинки

Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи, способный развиваться стремительно. Врач-дерматолог Зарема Омарова рассказала изданию «The day», на какие симптомы стоит обратить внимание и кому особенно важно регулярно следить за их изменениями.
Кто в группе риска?
- Обладатели светлой кожи (I–II фототип)
Чем меньше меланина, тем выше чувствительность к ультрафиолету и риск перерождения клеток.
- Люди с большим количеством родинок
Особенно опасен синдром диспластического невуса — состояние, при котором постоянно появляются новые образования, склонные к патологическим изменениям.
- Те, у кого в семье были случаи меланомы
Наследственность увеличивает вероятность злокачественного перерождения.
- Люди старше 40 лет
С возрастом иммунитет слабеет, а риск онкологических процессов возрастает.
- Пациенты с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом
Длительные воспаления, аутоиммунные процессы и приём иммуносупрессоров могут спровоцировать перерождение клеток.
Как часто нужно проверяться?
Если у вас много родинок, советуют обращаться к врачу не менее чем раз в 6–12 месяцев. Самостоятельно проводить осмотр родинок на теле рекомендуют раз в полгода.
Где чаще всего появляются опасные родинки?
У женщин, как правило, меланома обнаруживается на ногах, особенно голенях. У мужчин опасные родинки находят в большинстве случаев на спине.
Особое внимание необходимо уделить родинкам, которые травмируются одеждой, обувью и украшениями.
Главные признаки опасной родинки
Основные признаки опасной родинки можно запомнить по слову«АККОРД»— это аббревиатура ключевых симптомов меланомы:
А — Асимметрия Если одна половина родинки отличается от другой.
К — Края неровные Рваные, размытые или зубчатые контуры.
К — Кровоточивость или корочки Появление трещин, выделение сукровицы.
О — Окраска неравномерная Вкрапления чёрного, синего, красного или белого цвета.
Р — Размер более 5–6 мм Чем крупнее образование, тем выше риск.
Д — Динамика изменений Если родинка растет, чешется, болит или меняет структуру — это тревожный сигнал.
Как защититься от меланомы?
- Избегайте активного солнца с 11:00 до 16:00.
Используйте крем с SPF 30+ (даже в городе).
- Не злоупотребляйте солярием — это доказанный фактор риска.
- Будьте осторожны в отпуске — у экватора UV-излучение в разы агрессивнее.
Врач отметил, что даже с солнцезащитным кремом ультрафиолет накапливается в коже, поэтому защита должна быть комплексной: головные уборы, закрытая одежда, держаться в тени.
Меланома — не приговор, если обнаружить ее на ранней стадии. Регулярный осмотр у специалиста и внимание к изменениям родинок помогут сохранить здоровье. Если у вас появились сомнения относительно родинки, покажите ее врачу.
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