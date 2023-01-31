Врач Алёна Романова рассказала о связи низкой физической активности и онкологии

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Алёна Романова рассказала о важности правильной физической нагрузки для профилактики тяжёлых заболеваний.

Малоподвижный образ жизни, характеризующийся недостаточной физической активностью — настоящая проблема современного общества и угроза для здоровья человечества. Он может стать причиной развития тяжёлых заболеваний — артериальная гипертензия, остеохондроз, сколиоз, атеросклероз, сахарный диабет и других. Но не все знают, что одним из факторов риска развития онкологии является низкая физическая активность.

Многочисленные исследования показывают, что при малоподвижном образе жизни может развиваться раковая опухоль различной локализации. Чаще всего это рак кишечника, рак молочной железы у женщин, рак матки и рак лёгкого. Главную опасность представляет избыточная масса тела. Возникновение опухоли связывают с мутацией клеток и их бесконтрольным делением. Если масса тела избыточна, активность иммунной системы снижается, и организм не может уничтожать видоизменённые клетки, которые могут стать источником опухолевого процесса. Меняются гормональный фон и обмен веществ.

При пассивном образе жизни в организме могут накапливаться углеводы, не успевая превращаться в энергию, и уровень холестерина повышается. Всё это активируют патологические процессы на внутриклеточном уровне, что и может привести к онкологическому процессу.

Эмоциональный стресс также подавляет иммунную систему. Двигательная активность помогает справляться с эмоциональным напряжением. У человека с низкой физической активностью возникает повышенная реактивность на факторы внешней среды и снижаются адаптационные способности, что приводит к нервным срывам и депрессиям. При хроническом стрессе в организме может повышаться уровень гормона кортизола, что тоже подавляет иммунитет. Рак — заболевание многофакторное, и часто сопутствующий эмоциональный фон становится своеобразным катализатором развития патологического процесса.

Сегодня люди больше всего боятся столкнуться с онкологическими заболеваниями, и вполне обоснованно. Онкология — вторая причина смертности населения после сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы продлить себе жизнь, нужно знать, какие факторы провоцируют развитие онкологических заболеваний, и стараться активно устранять их из своей жизни.

Движение – естественная потребность человека, правильная физическая нагрузка необходима для нормальной жизнедеятельности. При физической нагрузке вырабатываются так называемые «гормоны счастья» – эндорфины, способствующие снятию нервного напряжения. Физическая активность повышает выносливость и работоспособность, улучшает мозговую деятельность и способна уберечь даже от онкологии.