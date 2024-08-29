Возвращение «Молодёжки» и спин-офф «Ворониных»: что покажет СТС этой осенью?

Вчера в пространстве Yauza Place состоялась презентация нового сезона СТС, которую открыл генеральный директор канала Александр Акопов. Первыми осенние новинки оценили: Александр Рогов, Эвелина Блёданс, Анна Снаткина, Дмитрий Масленников, Никита Панфилов, Мария Киселёва, Анна Банщикова, Аня Покров, Александр Белькович, Владимир Маркони, Владимир Зайцев, Елена Бирюкова, Дмитрий Чеботарёв, Анна Котова, Ника Жукова, Александр Метёлкин, Диана Малютина, Маша Кошина, Анар и другие звёздные гости. Впервые после рождения дочери Лии в свет вышла Елизавета Арзамасова.

Главный режиссёр СТС Антон Федотов представил осенние премьеры канала и анонсировал новый сериальный слот «20:00», в котором будут выходить часовые сериалы разных жанров.

Откроет линейку городское фэнтези «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой, которые сыграли сестёр-магов. Герои со сверхспособностями появятся и в фантастической комедии «Граница миров» — про секретную организацию, которая контролирует портал между миром людей и нечисти.

Главным камбэком года станет продолжение спортивной драмы «Молодёжка», в котором экс-хоккеист Андрей Кисляк (Влад Канопка) возглавит студенческую команду «Акулы Политеха». Также на СТС вернутся Воронины в спин-оффе «Костя — Вера»: теперь в центре сюжета — среднее поколение семьи в исполнении Екатерины Волковой и Георгия Дронова.

Поклонников комедийных сериалов ждёт продолжение прошлогоднего хита «Мама будет против» с актёрами «Уральских пельменей» и Эвелиной Блёданс в главных ролях.

За приключения в новом сезоне отвечает Дмитрий Нагиев, который вернётся на телеэкраны с экшен-комедией «Кто быстрее?»: шоумен отправится в Геленджик за бриллиантами на один миллиард рублей. Южного колорита добавит и комедия «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым, которые сыграют полицейских на курорте.

С новым сезоном на СТС вернётся спортивный хит «Суперниндзя». Линейку больших шоу пополнит экстремальное реалити «В темноте» с ведущим Сергеем Буруновым: участники проекта на двое суток окажутся без света и в полной изоляции. Пока одни звёзды будут пробираться на ощупь, другим предстоит найти «подставного» в телеигре «Кто тут жулик?» с Антоном Шастуном. В ещё одном проекте — «Шоу из шоу» — компанию Антону составит коллега-импровизатор Арсений Попов: вместе они покажут пародии на десятки популярных программ.

В блоке дневных шоу СТС будут выходить проекты «ПроСТО кухня» и «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем и «Кто круче всех?» с Александром Роговым.

Среди премьер канала — новые сезоны комедийных хитов «Ивановы-Ивановы» и «Папины дочки», а также музыкальная драма Сергея Жукова «Плакса», сопродюсером которой выступил Wink. В эфире СТС появятся и другие совместные проекты с онлайн-кинотеатром: «Челюскин. Первые», «Между нами химия» и «Ландыши».