Вожатую лагеря «Мультфильм» в Крыму проверят из-за заявлений о ненависти к русским детям, пишет телеграм-канал Подъем.

На опубликованных в соцсетях кадрах девушка кричит на воспитанников и осыпает их оскорблениями.

«Убью тебя, просто, урод! Еще раз ты, скотина, встанешь — я тебя за кубики (пресса. — Прим. Ред.) подвешу! Понял меня? Говно мелкое. Козлы вонючие. Ненавижу!» — заявила вожатая.

Выяснилось, что так она общалась с детьми, эвакуированными из Шебекина из-за обстрелов. Кроме того, девушка назвала их «мерзкими русскими детьми».

После случившегося вожатая извинилась за случившееся и пояснила, что была «на пике нервного срыва» и не понимала, что говорит. Ее отстранили от должности.