Вторник, 24 сентября, 2024

Воздвижения Креста Господня: когда отмечают и какие традиции праздника важно соблюдать

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от pvproductions на Freepik

27 сентября православные христиане встретят праздник Воздвижения Креста Господня. 7info рассказывает об истории большого православного праздника, его традициях и приметах.

История праздника Воздвижения Креста Господня 27 сентября

В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное писание, крест христов был найден в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят спаситель. И второе событие — возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяет в названии праздника то, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали.

Рождение Богоматери, праздновавшееся шестью днями ранее, – преддверие тайны воплощения Бога на земле, а крест возвещает о его будущей жертве. Поэтому праздник Креста тоже стоит в начале церковного года.

В храмах 27 сентября положено совершать всенощное бдение и литургию. Центральным событием становится праздничное богослужение. Во время утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается не посредине храма, а в алтаре. Кульминацией торжества, как правило, является вынос из алтаря креста. Молящиеся целуют святыню, верующих священник помазывает елеем.

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит Крест в алтарь.

В народе для Крестовоздвижения существует много традиций и поверий. Например, нельзя начинать что-то новое и ходить в лес.

Что ещё нельзя делать в этот праздник? На какие приметы стоит обратить внимание?

Традиции и запреты 27 сентября

На Воздвижение необходимо сходить в церковь и помолиться. Господа нужно поблагодарить за урожай и попросить у него защиты в холодное время года. Некоторые наши предки проводили заговоры на здоровье, раскладывая на подоконниках жёлуди, шишки и сушёные ягоды рябины.

Чтобы защитить дома от болезней, наши пращуры рисовали на дверях кресты.

Праздник связывали с завершением бабьего лета. Считалось, что после Воздвижения не бывает тёплых дней, а, значит, важно убрать все припасы с улицы в помещения.

Традиционно с 27 сентября хозяйки рубят и квасят капусту. Если съесть на Воздвижение капусту, то здоровье не покинет человека всю зиму.

Также можно приготовить пироги с капустой. Они приносят в дом удачу.

Народные приметы 27 сентября

  • Если на Воздвижение холодно, то и зима будет холодной. Если тепло, то и зима будет тёплой;
  • Если дует холодный северный ветер, то следующее лето будет погожим;
  • Если на праздник ударили морозы, то зима будет ранняя и снежная;
  • Если на Воздвижение тепло, то хорошая погода продлится до Покрова.

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