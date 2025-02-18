Воздушный крестный ход над Рязанью в защиту от БПЛА организовали по просьбе военных

В Рязанской епархии рассказали о практике воздушных крестных ходов, которые проводятся «время от времени» для защиты города от угроз.

На минувшей неделе над Рязанью пролетел самолёт со святынями Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове, включая частицы мощей Николая Чудотворца и Георгия Победоносца. Целью облёта стало «вознесение соборной молитвы об ограждении Рязани от воздушных атак», которые уже случались в последнее время.

В пресс-службе епархии изданию «Подъём» пояснили, что такие молитвы особенно важны в условиях угрозы беспилотников и ракетных ударов.

«Православные верующие знают, как важно призывать Бога в молитве, обращаться к нему за помощью в различных обстоятельствах. Наши воины на полях СВО становятся свидетелями помощи Божией в самых тяжёлых ситуациях. Поэтому естественно желание людей искать защиты у Бога, у Матери Божией, у небесных покровителей воинства», — отметили в епархии. Реклама

Рязань, как столица Воздушно-десантных войск, нередко становится местом проведения таких воздушных крестных ходов. Как правило, инициаторами выступают военные. В епархии подчеркнули, что и в будущем готовы поддерживать подобные инициативы, чтобы помогать воинству в сложных обстоятельствах.