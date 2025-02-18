Вторник, 18 февраля, 2025
-12.2 C
Рязань
Фото: Рязанская епархия
Главные новостиРелигия

Воздушный крестный ход над Рязанью в защиту от БПЛА организовали по просьбе военных

Алексей Самохин

В Рязанской епархии рассказали о практике воздушных крестных ходов, которые проводятся «время от времени» для защиты города от угроз. 

На минувшей неделе над Рязанью пролетел самолёт со святынями Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове, включая частицы мощей Николая Чудотворца и Георгия Победоносца. Целью облёта стало «вознесение соборной молитвы об ограждении Рязани от воздушных атак», которые уже случались в последнее время. 

В пресс-службе епархии изданию «Подъём» пояснили, что такие молитвы особенно важны в условиях угрозы беспилотников и ракетных ударов. 

«Православные верующие знают, как важно призывать Бога в молитве, обращаться к нему за помощью в различных обстоятельствах. Наши воины на полях СВО становятся свидетелями помощи Божией в самых тяжёлых ситуациях. Поэтому естественно желание людей искать защиты у Бога, у Матери Божией, у небесных покровителей воинства», — отметили в епархии. 

Реклама

Рязань, как столица Воздушно-десантных войск, нередко становится местом проведения таких воздушных крестных ходов. Как правило, инициаторами выступают военные. В епархии подчеркнули, что и в будущем готовы поддерживать подобные инициативы, чтобы помогать воинству в сложных обстоятельствах.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.