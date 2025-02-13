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Фото: Рязанская епархия
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Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от БПЛА

Анастасия Мериакри

Над Рязанью 13 февраля совершили воздушный крестный ход. В небо над городом поднялся самолет, на борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, частица древа Животворящего Креста Господня. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

В крестном ходе участвовали насельники Богословской обители и военное духовенство епархии. Священнослужители во время облета границ областного центра совершали молебен с акафистом Царице Небесной.

Цель необычного крестного хода заключалась в вознесении соборной молитвы об ограждении Рязани от воздушных атак, которым она уже подвергалась в последнее время. Еще один повод совершить такое молитвенное предстояние состоял в важной дате, которую страна встречает в 2025 году – это 80-летие Победы, одержанной нашим народом в Великой Отечественной войне.

Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от БПЛА На борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение».
Фото: Рязанская епархия
Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от БПЛА На борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение».
Фото: Рязанская епархия
Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от БПЛА На борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение».
Фото: Рязанская епархия

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