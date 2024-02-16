Пятница, 16 февраля, 2024

Восьмиклассник с топором задержан на входе в школу в Бурятии

Автор: 7info

Опубликовано

В Бурятии предотвращено нападение на школу, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, инцидент случился в селе Михайловка Закаменского района. 14-летний восьмиклассник принёс топор, чтобы отомстить девятикласснику, отобравшему у него вейп.

14-летнего парня остановил школьный охранник. На место вызвали полицию.

Baza сообщает, что школьник топор не прятал, нёс его прямо в руках. Отобрать инструмент сразу не получилось, ученик оказал сопротивление.

Известно, что парень состоит на учёте в ПНД. Его ожидает суд за кражу.

С родителями обоих школьников работает полиция, проводится проверка.

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