Восьмерых мигрантов из Рязанской области депортировали из России

Из Рязанской области для последующей депортации и выдворения за пределы России направлены 8 иностранцев-нарушителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В последнее время мигранты размещались в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Четыре человека вышли из колоний, где сидели за изнасилование, угрозу убийством, дачу взятки и причинение тяжкого вреда здоровью. Их депортировали из России. Четверых граждан стран Средней Азии выдворили из страны за нарушения миграционного законодательства.

Полицейские и судебные приставы доставили мигрантов в «Домодедово», из аэропорта они направились в свои страны.