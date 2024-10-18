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Восьмерых мигрантов из Рязанской области депортировали из России

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Алексей Самохин

Из Рязанской области для последующей депортации и выдворения за пределы России направлены 8 иностранцев-нарушителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. 

В последнее время мигранты размещались в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Четыре человека вышли из колоний, где сидели за изнасилование, угрозу убийством, дачу взятки и причинение тяжкого вреда здоровью. Их депортировали из России. Четверых граждан стран Средней Азии выдворили из страны за нарушения миграционного законодательства. 

Полицейские и судебные приставы доставили мигрантов в «Домодедово», из аэропорта они направились в свои страны. 

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