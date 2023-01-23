Воровка под видом соцработника похитила у пенсионерки в Рязанской области 17 тысяч рублей

Сотрудники МО МВД Сасовский, обслуживающие Кадомский район, раскрыли кражу денег из дома 67-летней жительницы рабочего посёлка Кадом.

Полицейским пенсионерка рассказала, что из её дома пропал конверт с 17 тысячами рублей. Пожилая женщина, получив пенсию, часть суммы положила в конверт и хранила в ящике стола.

Накануне в дом заявительницы пришла женщина, представившаяся социальным работником. Незнакомка сообщила, что работает недавно и заменяет свою заболевшую коллегу. «Соцработница» интересовалась бытовыми условиями пенсионерки, навещают ли её родственники и после осмотра жилища сказала, что должна оказать помощь.

Устроившись в комнате, гостья попросила хозяйку раз посчитать запас круп на кухне. За это время она якобы составит список продуктов, которые доставят пенсионерке домой. Когда пожилая женщина вернулась в комнату, незнакомка быстро сделала отметку на листке, забрала его с собой и ушла. Спустя некоторое время, заглянув в ящик стола, заявительница обнаружила пропажу сбережений.

Пожилой женщине объяснили, что она стала жертвой аферистки, которая использует одну из распространённых мошеннических схем. В дом одинокого пенсионера злоумышленница проникает под благовидным предлогом визита специалиста – например, газовщика или соцработника. Во время беседы гостья просит принести что-нибудь, чтобы остаться в помещении в одиночестве. Опытный злоумышленник может за минуту найти ценности или сбережения, даже если они спрятаны. Затем гостья уходит, забрав деньги или золотые украшения.

Получив описание автомобиля, на котором передвигалась незнакомка, от местных жителей, полицейские выяснили, что авто принадлежит жителю Спасского района. В день кражи, как удалось установить, этот мужчина выезжал в рейс с одной из жительниц села Гавриловское. На арендованном автомобиле она якобы собиралась навестить родственников в Кадоме. Позже установили причастность к хищению 28-летней жительницы Спасского района. Мошенницу нашли и изъяли у неё похищенные деньги.

По предварительной информации, версия полицейских подтвердилась: злоумышленница специально приехала в Кадом для ограбления одинокой пенсионерки.

Следственное подразделение МО МВД Сасовский возбудило в отношении подозреваемой уголовное дело по статье о краже. Женщине грозит до 5 лет заключения.

В Управлении МВД по Рязанской области призвали не приглашать в дом незнакомцев, кем бы они не представлялись. Нужно проверить у гостей документы, служебное удостоверение, подтверждающие профессиональную принадлежность. Внешность людей, показавшихся подозрительными, нужно запомнить. Граждан призывают также не оставлять без внимания своих пожилых родственников и регулярно рассказывать им о способах обмана.