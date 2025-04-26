Воронежский губернатор Гусев раскрыл неизвестные подробности мятежа Пригожина

В Воронежской области сельские чиновники следили за движением колонн во время мятежа ЧВК «Вагнер» в 2023 году, заявил губернатор Александр Гусев, его выступление транслировал в VK.
По его словам, очевидцы оценивали численность мятежников и военной техники, которая двигалась в сторону Москвы.
Глава региона подчеркнул, что это помогло помогло федеральному штабу принимать правильные решения.
Мятеж ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным состоялся 23-24 июня 2023 года. Колонны в том числе заметили в Воронежской области. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко мятежники остановились.