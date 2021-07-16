Волонтёр рассказала, как нашли пропавшего в Рязани 73-летнего мужчину

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Волонтёр поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Ольга с позывным «медик» рассказала, как спасли 73-летнего мужчину.

Александр Зайцев уехал из дома на автомобиле Nissan X-Trail 4 июля, поиски активисты начали 12 июля. Вечером 14 числа поступило сообщение, что похожего мужчину видели в Рязани. Он долгое время находился на солнце, выглядел беспомощным.

Ольга вместе с другой девушкой-добровольцем отправилась на поиски. Они увидели женщину, которая сообщила, что видела потерявшегося мужчину, но одна подойти побоялась. Вместе рязанки подошли к пенсионеру, вызвали скорую помощь. Выяснилось, что это тот человек, который потерялся 11 дней назад.

— Появляется группа эвакуации, вижу и долгожданную машину белого цвета с красным крестом. Александр Михайлович дождался! Он смог! — написала Ольга.

Девушка поблагодарила всех людей, которые искали человека, медиков, которые оказывали помощь.