28.7 C
Рязань
Пятница, 16 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Волонтёр рассказала, как нашли пропавшего в Рязани 73-летнего мужчину

7info
Волонтёр рассказала, как нашли пропавшего в Рязани 73-летнего мужчину
- Advertisement -

Волонтёр поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Ольга с позывным «медик» рассказала, как спасли 73-летнего мужчину.

Александр Зайцев уехал из дома на автомобиле Nissan X-Trail 4 июля, поиски активисты начали 12 июля. Вечером 14 числа поступило сообщение, что похожего мужчину видели в Рязани. Он долгое время находился на солнце, выглядел беспомощным.

Ольга вместе с другой девушкой-добровольцем отправилась на поиски. Они увидели женщину, которая сообщила, что видела потерявшегося мужчину, но одна подойти побоялась. Вместе рязанки подошли к пенсионеру, вызвали скорую помощь. Выяснилось, что это тот человек, который потерялся 11 дней назад.

— Появляется группа эвакуации, вижу и долгожданную машину белого цвета с красным крестом. Александр Михайлович дождался! Он смог! — написала Ольга.

Девушка поблагодарила всех людей, которые искали человека, медиков, которые оказывали помощь.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,526ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]