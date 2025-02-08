Володин: заемщик не будет платить по договору, если не было «периода охлаждения»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале о поправках к законопроекту, направленному на борьбу с кредитным мошенничеством. Документ прошел первое чтение в январе, на следующей неделе его рассмотрят во втором чтении.

Законодательной инициативой предусмотрено введение «периода охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.

Вот, какие предлагаются поправки. Если банк не провел проверку, а деньги похитили мошенники, заемщика освободят от выплаты кредита.

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Для более точной идентификации человека при оформлении займа необходимо будет указывать ИНН.

Срок вступления ряда положений сокращен со 180 до 90 дней.

По словам Володина, закон должен усилить защиту граждан и снизить число преступлений, связанных с кредитным мошенничеством.