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Володин: Страны Евросоюза воюют против нашей страны

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Вячеслав Володин, фото пресс-служб Госдумы.
Вячеслав Володин, фото пресс-службы Госдумы.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин утром 10 июня опубликовал пост в телеграм-канале.

Страны Евросоюза воюют против нашей страны.

Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население.

Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома.

Вместо осуждения этих кровавых преступлений в публичной плоскости предпочитают обсуждать санкции против РФ.

Это не что иное, как двойные стандарты.

Евробюрократы использовали их ранее, используют и сейчас по отношению к нашей стране.

Давали обещание не продвигать НАТО на восток — на деле оказалось ровно наоборот.

Выступали за глобальную безопасность — сами её разрушили.
Говорили о принципах свободной торговли — вводят незаконные санкции.

Именно поэтому у Евросоюза возникли проблемы.

Что касается санкций, от них в первую очередь страдают европейские государства и граждане.

В прошлом году зафиксирована рекордная инфляция ЕС за всё время его существования, а сейчас еврозона вошла в официальную рецессию: второй квартал подряд снижается ВВП.

В то же время, говоря о нашей стране, зарубежные аналитики, Еврокомиссия, Всемирный банк, год назад обещавшие «разорванную в клочья» российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по ней. Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%.

Как показала жизнь, политическая система и экономическая модель, созданные нашим Президентом, выстояли, доказав свою эффективность.

Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны.

Не важно, 11-ый пакет санкций, 15-ый, хоть 20-ый, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее.

Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?

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