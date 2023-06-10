Володин: Страны Евросоюза воюют против нашей страны

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин утром 10 июня опубликовал пост в телеграм-канале.
Страны Евросоюза воюют против нашей страны.
Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население.
Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома.
Вместо осуждения этих кровавых преступлений в публичной плоскости предпочитают обсуждать санкции против РФ.
Это не что иное, как двойные стандарты.
Евробюрократы использовали их ранее, используют и сейчас по отношению к нашей стране.
Давали обещание не продвигать НАТО на восток — на деле оказалось ровно наоборот.
Выступали за глобальную безопасность — сами её разрушили.
Говорили о принципах свободной торговли — вводят незаконные санкции.
Именно поэтому у Евросоюза возникли проблемы.
Что касается санкций, от них в первую очередь страдают европейские государства и граждане.
В прошлом году зафиксирована рекордная инфляция ЕС за всё время его существования, а сейчас еврозона вошла в официальную рецессию: второй квартал подряд снижается ВВП.
В то же время, говоря о нашей стране, зарубежные аналитики, Еврокомиссия, Всемирный банк, год назад обещавшие «разорванную в клочья» российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по ней. Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%.
Как показала жизнь, политическая система и экономическая модель, созданные нашим Президентом, выстояли, доказав свою эффективность.
Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны.
Не важно, 11-ый пакет санкций, 15-ый, хоть 20-ый, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее.
Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?