Володин назвал 3 причины распада СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале опубликовал пост, в котором назвал три причины распада Советского Союза.

«Всё большое видится на расстоянии.

Сегодня 30 лет со дня принятия Конституции нашей страны.

Говоря об этом, невозможно уйти от обсуждения трагедии того времени — распада крупнейшего государства в мире, нашей Родины — СССР.

Причин, почему прекратил своё существование Советский Союз, много.

Но правильно назвать три основные.

Первая. Неэффективность политической системы, основанной на монополии одной партии.

Отсутствие конкуренции привело к тому, что во главе КПСС оказались, откровенно говоря, слабые руководители и предатели.

В результате — развал Компартии повлёк за собой распад Советского Союза.

Вторая причина. Экономическая модель СССР оказалась несостоятельной.

Советская плановая экономика народного хозяйства привела к тотальному дефициту товаров. Сложилась тяжелейшая ситуация в финансовой и социальной сфере. Люди были брошены на произвол судьбы.

Третья. Несовершенство и ошибки, заложенные в советской Конституции.

В 1922 году в тексте Декларации об образовании Союза ССР, а затем в 1924 году в Конституции СССР закрепили право свободного выхода республик из Союза.

В 1936 году, когда принимали «сталинскую Конституцию», эту норму оставили.

Статья 17 так и звучала: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР».

Механизм развала страны слово в слово воспроизвели и в «брежневской Конституции» 1977 года.

Партийные лидеры того времени оказались недальновидными, не предусмотрели возможные ситуации и риски, заложив «мину замедленного действия» в основу государственности.

Преодоление каждой из этих трёх проблем в отдельности было бы возможным. Но в конце 80-х — начале 90-х все они сошлись воедино, что оказалось разрушительным для СССР.

Новая Конституция 1993 года принималась в крайне сложное время.

Она сыграла важную роль в стабилизации обстановки в стране, сохранении территориальной целостности.

Стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля.

Ряд конституционных принципов удалось реализовать далеко не сразу. В 90-е годы некоторые положения Конституции оставались скорее декларациями.

Многое пришлось преодолеть: экономический кризис, социальные проблемы, угрозы сепаратизма. Но крайне важно, что ключевые нормы и принципы были зафиксированы в Основном законе.

В начале 2000-х годов Конституция стала фундаментом для возрождения страны, восстановления силы и единства государства и общества, укрепления социальной справедливости.

После избрания Президентом Владимира Владимировича Путина ситуация стала меняться в лучшую сторону. Государство становилось сильнее. Нормы Конституции, ранее не работавшие, приобрели конкретное наполнение.

Но одновременно стало понятно, что Конституция должна в большей степени отвечать требованиям времени и задачам дальнейшего развития России.

В 2020 году наши граждане поддержали инициативу Президента Владимира Владимировича Путина внести ряд важных поправок к Конституции и проголосовали:

— за суверенитет и территориальную целостность;

— за повышение стандартов качества жизни;

— за историческую правду, защиту семьи и детей, своей культуры и веры;

— за объединяющую роль русского языка;

— за сохранение национальной идентичности;

— за верховенство Конституции над решениями международных организаций и судов.

Уроки истории, вызовы, которые мы преодолеваем, наглядно доказывают:

только сильное, суверенное и дееспособное государство может в полной мере реализовать конституционные цели, задачи развития страны и запросы общества».