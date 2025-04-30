Волгоградцы десять лет прожили с мумией соседа

В Волгограде нашли мумифицированный труп мужчины, пролежавший в его квартире почти 10 лет, пишет V1.RU .

Труп обнаружили в доме на улице Елисеева, 15б. Все это время соседи не догадывались, что живут рядом с мумией. Как рассказала местная жительница, из-за перекрытия воды в ее жилище попала зловонная жидкость из квартиры сверху.

«Выяснилось, что за квартиру не платят уже 10 лет, долга набежало почти 700 тысяч. А сегодня по моей квартире внезапно пошла страшная вонь», — отметила собеседница издания.

По данным портала, прорыв воды «размягчил» останки соседа, запустив процесс разложения тела.

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Женщина вызвала полицию, силовики взломали дверь и нашли мумифицированный труп . Скорее всего, у умершего не было родственников, в базе пропавших без вести он не числился. Следователи проводят проверку.