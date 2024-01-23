Волчья Луна 25 января устроит встряску трём знакам зодиака

25 января ожидается полнолуние в знаке Льва. Период январского полнолуния часто называют Волчьей Луной, он обладает очень необычной и сильной энергетикой. Несомненно, эта энергетика повлияет на каждого из нас. Особое влияние почувствуют на себе представители трёх знаков зодиака, пишет издание the girl.

Всё дело в том, что полнолуние пройдёт под покровительством огненного знака Льва, а, значит, именно огненные знаки ожидает серьёзный эмоциональный подъём. Львы, Овны и Стрельцы будут чувствовать себя уверенно, комфортно и совладают со всеми трудностями, которые будут выпадать на их судьбу.

— Для вас это будет отличный шанс для карьерного скачка и принятия важных решений. Чтобы обезопасить себя, именно в этот период и следующие несколько дней нужно ограничить свои передвижения и отдавай предпочтения онлайн-созвонам, а не собеседованиям лично, — советует астрологический прогноз.

Ранее астролог Богдан Глоба рассказал о том, как наступающее полнолуние повлияет на людей. Полнолуние выплеснет сконцентрированную за прошедший период энергию. Ожидаются бурные личные и общественные реакции, накал эмоций, чувств, страстей, неуёмное желание непременно продвинуться вперёд.

— Но не стоит упорствовать там, где получаете слишком сильное сопротивление. Кроме потери сил и внутреннего истощения, это ничего не даст. Успокойтесь и переоцените ситуацию. В конце концов, многие рубежи берутся смекалкой, а не нахрапом, — говорит астролог.

В целом же Глоба советует людям не поддаваться энергетической раскачке полнолуния. При этом конфликты на пустом месте будут непременно возникать, и к ним нужно быть готовыми.