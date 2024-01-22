25 января 2024 года наступит полнолуние, которое, по всей видимости, может многое изменить. О том, что ждёт нас в этот судьбоносный день, в своём telegram-канале рассказал астролог Богдан Глоба.
Полнолуние выплеснет сконцентрированную за прошедший период энергию. Ожидаются бурные личные и общественные реакции, накал эмоций, чувств, страстей, неуёмное желание непременно продвинуться вперед.
В целом же Глоба советует людям не поддаваться энергетической раскачке полнолуния. При этом конфликты на пустом месте будут непременно возникать, и к ним нужно быть готовыми.