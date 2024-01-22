Понедельник, 22 января, 2024
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Глоба рассказал о том, как повлияет на нас полнолуние 25 января

7info7
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25 января 2024 года наступит полнолуние, которое, по всей видимости, может многое изменить. О том, что ждёт нас в этот судьбоносный день, в своём telegram-канале рассказал астролог Богдан Глоба.

Полнолуние выплеснет сконцентрированную за прошедший период энергию. Ожидаются бурные личные и общественные реакции, накал эмоций, чувств, страстей, неуёмное желание непременно продвинуться вперед.

— Но не стоит упорствовать там, где получаете слишком сильное сопротивление. Кроме потери сил и внутреннего истощения, это ничего не даст. Успокойтесь и переоцените ситуацию. В конце концов, многие рубежи берутся смекалкой, а не нахрапом, — говорит астролог.

В целом же Глоба советует людям не поддаваться энергетической раскачке полнолуния. При этом конфликты на пустом месте будут непременно возникать, и к ним нужно быть готовыми.

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