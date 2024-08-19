Полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что Дания могла дать разрешение Украине использовать истребители F-16 для нанесения ударов по российским территориям. В интервью с NEWS.ru Литовкин подчеркнул, что у Вооруженных сил России есть необходимые средства для противодействия этим самолетам, в том числе истребители Су-30 и Су-35, которые, по его словам, значительно превосходят F-16 по эффективности.

«Дания отправила на Украину F-16, и, вероятно, они позволили использовать это оружие для ударов по России. Однако у России есть средства, чтобы обуздать этот самолет: наши системы противовоздушной обороны, истребители Су-30 и Су-35, которые намного мощнее и эффективнее. Мы будем уничтожать F-16», — заявил Литовкин.

Эксперт также отметил, что F-16 является опасным самолетом, способным наносить удары в воздушном пространстве, однако российская армия готова к любому вызову.

«Безусловно, F-16 — это опасный самолет, но даже кирпич, упавший на ногу, опасен. А здесь речь идет о боевом истребителе, способном наносить ракетные удары. Конечно, это опасно, но у российской армии есть действенный ответ на любое вооружение», — заключил Литовкин.