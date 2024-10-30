Военный аналитик Алексей Леонков заявил в интервью порталу NEWS.ru, что нейтрализовать наёмников, присоединяющихся к Вооружённым силам Украины, возможно только путём их ликвидации. По словам эксперта, простое задержание наёмников неэффективно, так как, получив свободу, они часто возвращаются к участию в боевых действиях.

«Когда задержали двух британцев, те извинялись, каялись, обещали не возвращаться, но в итоге снова вступили в ряды ВСУ. Единственный способ остановить их — это ликвидация», — подчеркнул Леонков.

Эксперт также высказался о жестокости иностранных наёмников, отметив, что у некоторых из них имеется военная подготовка, а сама жестокость «заложена в их обучение». Леонков напомнил, что, по сообщениям 2014 года, в Донбассе в украинских бригадах действовали пыточные камеры, которыми управляли западные инструкторы.

По словам аналитика, среди наёмников можно увидеть и иностранных специалистов, таких как французский SAS или бойцы из Австралии, воевавшие в Афганистане.