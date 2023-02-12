Военкор ВГТРК рассказал о массовых отчислениях курсантов в Рязанском училище ВДВ

Военкор ВГТРК Александр Сладков рассказал о ситуации в военных училищах России, в частности в Рязанском десантном училище имени В.Ф. Маргелова. Одной из причин временных неудач российских войск под Угледаром журналист назвал деятельность бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.
Результатом деятельности бывшего главы оборонного ведомства стало сокращение офицерской школы в России.
По мнению военного корреспондента, государство обязано реформировать военное образование.
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