Воскресенье, 12 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Военкор ВГТРК рассказал о массовых отчислениях курсантов в Рязанском училище ВДВ

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Военкор ВГТРК Александр Сладков рассказал о ситуации в военных училищах России, в частности в Рязанском десантном училище имени В.Ф. Маргелова. Одной из причин временных неудач российских войск под Угледаром журналист назвал деятельность бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Александр Сладков: «Иногда сразу по пять-десять, иногда самих курсантов выгоняли за «незачёт» без права пересдачи. Из учебных взводов Рязанского десантного училища после сессии оставались по несколько человек, остальных отчисляли. Они просили остаться, это были личные человеческие трагедии, но их выгоняли»

Результатом деятельности бывшего главы оборонного ведомства стало сокращение офицерской школы в России.

По мнению военного корреспондента, государство обязано реформировать военное образование.

Александр Сладков: «Наши неуспехи временны. Но сколько же крови и денег мы потратим на их исправление»

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