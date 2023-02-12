Военкор ВГТРК рассказал о массовых отчислениях курсантов в Рязанском училище ВДВ

Александр Сладков: «Иногда сразу по пять-десять, иногда самих курсантов выгоняли за «незачёт» без права пересдачи. Из учебных взводов Рязанского десантного училища после сессии оставались по несколько человек, остальных отчисляли. Они просили остаться, это были личные человеческие трагедии, но их выгоняли»