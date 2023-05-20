Военком рассказал, каким был погибший на СВО участник «Уральских пельменей»

Погибший во время спецоперации бард и автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин был человеком широкой души, рассказал военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко. Его слова привел портал E1.RU.

Позавчера состоялось прощание с артистом, который ушел добровольцем в зону боевых действий в мае 2022 года. Его представили к высокой государственной награде за героизм и мужество.

«Он был прекрасным мужем, прекрасным отцом и сыном», — отметил Дядюшко.

Награду вручат его близким родственникам. У исполнителя остались жена и двое детей.