Водолазов привлекут к поиску пропавших на реке в красноярском Канске девочек

Водолазы начнут поиски провалившихся под лед девочек в Канске Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

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В среду в полиции региона сообщили о проверке информации о возможном несчастном случае на реке Кан в Красноярском крае. В дежурную часть поступило сообщение о том, что по льду реки Кан гуляли две девочки, которые провалились под лёд.

«Сегодня в светлое время суток краевыми спасателями будут проводиться водолазные работы по поиску провалившихся под лед двух подростков», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что были обследованы оба берега реки Кан выше и ниже места предполагаемого происшествия общей протяженностью 900 метров, сообщает РИА новости.