Водолазов привлекут к поиску пропавших на реке в красноярском Канске девочек

Водолазы начнут поиски провалившихся под лед девочек в Канске Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
В среду в полиции региона сообщили о проверке информации о возможном несчастном случае на реке Кан в Красноярском крае. В дежурную часть поступило сообщение о том, что по льду реки Кан гуляли две девочки, которые провалились под лёд.
В ведомстве уточнили, что были обследованы оба берега реки Кан выше и ниже места предполагаемого происшествия общей протяженностью 900 метров, сообщает РИА новости.