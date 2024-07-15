Водоканал завершил ремонт на водопроводе на улице Чапаева

В Рязани успешно завершился ремонт на водопроводе на улице Чапаева. Работы велись в круглосуточном режиме с 14 июля, а уже к 6 часам утра 15 июля водоснабжение было полностью восстановлено. Об этом сообщается на сайте администрации.

Специалисты «Водоканала» провели ремонт участка диаметром 500 мм по адресу: улица Чапаева, дом 57. На время работ подачу воды пришлось ограничить. В настоящий момент все ограничения сняты, водоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме.

МП «Водоканал города Рязани» приносит извинения за доставленные временные неудобства.