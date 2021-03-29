Водоканал прокомментировал ситуацию с мутной водой в Кальном

Пресс-служба Водоканала прокомментировала ситуацию с мутной водой из крана на улице Кальной в Рязани.

Жалобы на качество водопроводной воды поступили в воскресенье, 28 марта, в часы максимального разбора. Сегодня МП «Водоканал города Рязани» была проведена внеплановая промывка в тупиковых точках водопроводной сети.

Химико-бактериологическая лаборатория по жалобам от населения проводит внеплановый отбор проб воды на соответствие качества требованиям СанПиН. В настоящее время превышение гигиенических нормативов по микробиологическим и химическим показателям не фиксируется.