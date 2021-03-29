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Суббота, 3 апреля, 2021
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Водоканал прокомментировал ситуацию с мутной водой в Кальном

7info

Пресс-служба Водоканала прокомментировала ситуацию с мутной водой из крана на улице Кальной в Рязани.

Жалобы на качество водопроводной воды поступили в воскресенье, 28 марта, в часы максимального разбора. Сегодня МП «Водоканал города Рязани» была проведена внеплановая промывка в тупиковых точках водопроводной сети.

 Химико-бактериологическая лаборатория по жалобам от населения проводит внеплановый отбор проб воды на соответствие качества требованиям СанПиН. В настоящее время превышение гигиенических нормативов по микробиологическим и химическим показателям не фиксируется.

– МП «Водоканал города Рязани» будет держать ситуацию на контроле, – говорится в сообщении. 

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