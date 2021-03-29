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Суббота, 3 апреля, 2021
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Жительница Кального пожаловалась на мутную воду из крана

7info

В микрорайоне Кальное из крана идёт мутная вода, пожаловались жители Рязани в соцсети ВКонтакте.

Рязанка Юля Комарова опубликовала фотографии из дома №5 по улице Кальной.

– Такая вода течёт уже не один день, – написала пользовательница ВК.

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