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Водоканал прокомментировал рыбный запах водопроводной воды в Рязани

7info
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Рыбный запах водопроводной воды в Рязани может быть связан со сходом паводка. Об этом сообщили специалисты Водоканала. 

Ранее информация о неприятном запахе появилась в социальных сетях. После этих сообщений проведены расширенные анализы воды. 

– МП «Водоканал города Рязани» реагирует на все обращения, поступившие от граждан по качеству питьевой воды, – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Были проверены вода из реки, питьевая вода на очистных сооружениях, а также в городской распределительной сети. Все пробы  подтвердили, что микробиологические и химические показатели качества воды соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН. Воду из крана можно пить.

С неприятным запахом на предприятии борются, увеличивая дозы реагентов, а также чаще моя фильтры. Кроме того, в Рязани строят три новых артезианских скважины. Летом проведут очистку на Дятьковском затоне и в районе Окского и Борковского водозаборов.

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