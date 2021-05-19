Водителям напомнили о крупных «летних» штрафах

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Автомобилистам напомнили о крупных штрафах, которые можно получить летом. Порой их сумма может достигать 500 000 рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.

Так, летом особую опасность для водителей представляют природные зоны. За передвижение автомобилей в установленных объектах предусмотрены крупные штрафы. При этом большие суммы грозят юридическим лицам и организациям.

— Одним из нарушений является нахождение в лесах во время действия особого противопожарного режима. В этом случае людям грозит штраф 4 000 — 5 000 рублей, — рассказала юрист Анна Куклева.

Не менее крупный штраф можно заработать и за нахождение рядом с водоемами. Новые правила, которые вступили в силу в 2021 году, запрещают передвижение автомобилей по водоохранной зоне по любой неасфальтированной дороге.

Нарушителей могут оштрафовать на 4 000 — 5 000 рублей. При этом должностные лица заплатят 8 000 — 12 000 рублей, а юридические лица — 200 000 — 400 000 рублей.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек или озер.

— Подъезжать к водоемам, которые находятся вблизи лесного массива, лесопарковой зоны запрещено. Также границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров. Если протяженность реки и ручья составляет более 50 км, то к водоему нельзя подъезжать ближе 200 метров. Если речь идет о море, запретное расстояние увеличивается до 500 метров. Если же река длиной до 10 км, то расстояние, на которое к ней можно приблизиться, составляет 50 метров, — поведала Куклева.

Также запрещается въезжать на машине в природоохранную зону. При этом юрист подчеркнула, что отсутствие ограждений и знаков не является разрешающим знаком. Чтобы избежать неприятных моментов и исключения штрафных санкций, прежде чем отправиться на отдых, лучше проверить его статус на публичной кадастровой карте.

— При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1 500 — 5 000 рублей для физических лиц, а также 50 000 — 500 000 рублей, — объяснила юрист.

При этом если гражданин не согласен с постановлением, то он может его обжаловать. Для этого нужно подать жалобу в суд по месту совершения нарушения.