Водителям напомнили о крупных «летних» штрафах

Автомобилистам напомнили о крупных штрафах, которые можно получить летом. Порой их сумма может достигать 500 000 рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.
Так, летом особую опасность для водителей представляют природные зоны. За передвижение автомобилей в установленных объектах предусмотрены крупные штрафы. При этом большие суммы грозят юридическим лицам и организациям.
Не менее крупный штраф можно заработать и за нахождение рядом с водоемами. Новые правила, которые вступили в силу в 2021 году, запрещают передвижение автомобилей по водоохранной зоне по любой неасфальтированной дороге.
Нарушителей могут оштрафовать на 4 000 — 5 000 рублей. При этом должностные лица заплатят 8 000 — 12 000 рублей, а юридические лица — 200 000 — 400 000 рублей.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек или озер.
Также запрещается въезжать на машине в природоохранную зону. При этом юрист подчеркнула, что отсутствие ограждений и знаков не является разрешающим знаком. Чтобы избежать неприятных моментов и исключения штрафных санкций, прежде чем отправиться на отдых, лучше проверить его статус на публичной кадастровой карте.
При этом если гражданин не согласен с постановлением, то он может его обжаловать. Для этого нужно подать жалобу в суд по месту совершения нарушения.