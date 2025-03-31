Водителю, ударившему полицейского головой в лицо в Шацке, вынесли приговор

Водителю, ударившему сотрудника полиции, вынесли наказание. Об этом сообщает пресс-служба Шацкого районного суда Рязанской области.

В октябре 2024 года инспекторы ДПС Шацкой полиции при патрулировании пытались остановить автомобиль ВАЗ. Они включили спецсигналы и через громкоговоритель потребовали автомобиль прекратить движение. Водитель преследуемой машины вышел из салона, схватил инспектора за плечи и ударил его головой в лицо.

Сотрудник ДПС получил физическую боль и поверхностную рану слизистой оболочки нижней губы справа, ссадину нижней губы, травматический отек мягких тканей нижней губы. Ранения неопасны для жизни.

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Суд назначил подозреваемому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.